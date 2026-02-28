Четыре человека пострадали при падении иранской ракеты в Дубае
Власти Дубая подтвердили информацию о пожаре в курортном районе Палм-Джумейра. По предварительным данным, там упала иранская ракета или БПЛА.
Местные власти не раскрывают подробности о характере ЧП, его назвали «инцидентом», следует из сообщения Dubai Media Office. «На место происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования, территория оцеплена. Гражданская оборона Дубая подтвердила, что пожар локализован», — указано в сообщении.
Пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Информация о степени тяжести травм и другие подробности не приводятся.
Аэропорты Дубая, а также аэропорт соседней Шарджи остановили прием и отправку рейсов.
