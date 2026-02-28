Турция и три европейские страны опровергли участие в атаке на Иран

Турция, Великобритания, Франция и Германия заявили, что не участвуют в военной операции против Ирана. Согласно совместному заявлению трех европейских стран, они остаются «в тесном контакте с международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе».

Власти Турции, в свою очередь, заявили, что «не допустят использования своих воздушных, наземных или морских элементов, включая воздушное пространство, в оперативных целях и в пользу сторон в любом конфликте или войне, участником которой она не является». Заявление распространила пресс-служба Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям президента Реджепа Эрдогана (цитата по ТАСС).

США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли воздушные удары по 20 провинциям республики. Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть. Иран ударил ракетами по Израилю и военным объектам США в нескольких странах региона.