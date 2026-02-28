Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Турция и три европейские страны опровергли участие в атаке на Иран

Турция, Великобритания, Франция и Германия заявили, что не участвуют в военной операции против Ирана. Согласно совместному заявлению трех европейских стран, они остаются «в тесном контакте с международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе».

Власти Турции, в свою очередь, заявили, что «не допустят использования своих воздушных, наземных или морских элементов, включая воздушное пространство, в оперативных целях и в пользу сторон в любом конфликте или войне, участником которой она не является». Заявление распространила пресс-служба Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям президента Реджепа Эрдогана (цитата по ТАСС).

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли воздушные удары по 20 провинциям республики. Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть. Иран ударил ракетами по Израилю и военным объектам США в нескольких странах региона.

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфу, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфу, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

