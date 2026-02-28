В Волгодонске водитель Hyundai сбила 15-летнего велосипедиста

В Волгодонске 38-летняя водитель иномарки сбила 15-летнего велосипедиста. ДТП произошло днем 28 февраля на улице Ленина, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris проезжала нерегулируемый переход. Автомобилистка не отреагировала вовремя на появление велосипедиста и сбила его.

В результате случившегося подростка госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Мария Хоперская