Прокуратура выявила нарушения в работе железнодорожного вокзала в Таганроге

Таганрогская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе городского железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Установлено, что пассажирская платформа не оборудована павильоном или скамьями с навесом. Несмотря на то, что прокурор внес соответствующее представление, нарушение устранено не было.

Ведомство обратилось в суд с требованием обязать нарушителя обустроить объект транспортной инфраструктуры защитной конструкцией.

Мария Хоперская