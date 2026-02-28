Прокуратура выявила нарушения в работе железнодорожного вокзала в Таганроге
Таганрогская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе городского железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Южная транспортная прокуратура
Установлено, что пассажирская платформа не оборудована павильоном или скамьями с навесом. Несмотря на то, что прокурор внес соответствующее представление, нарушение устранено не было.
Ведомство обратилось в суд с требованием обязать нарушителя обустроить объект транспортной инфраструктуры защитной конструкцией.