На Дону полицейские с помощью БПЛА нашли нарушения при перевозке мусора

В Аксайском районе полицейские выявили с помощью БПЛА нарушения при перевозке мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов проводили на территории района выездные обследования. Проверку организовали с помощью беспилотника. В ходе обследования специалисты установили, что водители вывозили твердые бытовые отходы без соответствующих документов. Всего выявили два нарушения правил перевозки грузов.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Мария Хоперская