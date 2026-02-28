На Дону полицейские с помощью БПЛА нашли нарушения при перевозке мусора
В Аксайском районе полицейские выявили с помощью БПЛА нарушения при перевозке мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов проводили на территории района выездные обследования. Проверку организовали с помощью беспилотника. В ходе обследования специалисты установили, что водители вывозили твердые бытовые отходы без соответствующих документов. Всего выявили два нарушения правил перевозки грузов.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По итогам проверки примут процессуальное решение.