Итоги 2025: DOGMA нарастила выручку на 87%, вошла в ТОП-3 крупнейших застройщиков России и сдала более 6 000 квартир

Фото: пресс-служба ГК Догма

Рост выручки составил +87,2%, по данным независимых экспертов аналитического центра «Движение.ру».

Компания совершила качественный рывок, впервые заняв третье место по объему текущего строительства в России. По темпам строительства компания вошла в ТОП-5 федеральных девелоперов: по данным EP3 DOGMA строит один дом в среднем за 780 дней, это один из самых быстрых показателей по стране.

«Прошедший год стал для нас этапом качественной трансформации бизнеса. Мы начали масштабную цифровизацию всех процессов, нарастили земельный банк, запустили три проекта бизнес-класса в Краснодаре, предложив рынку продукт нового уровня. Статус одного из лидеров рынка для нас — это прежде всего ответственность за развитие городов и регионов России, где представлена DOGMA. В 2026 году продолжим внедрять лучшие практики и технологии строительства, создавать качественные проекты и комфортную среду для жизни. Для нас дела важнее слов: мы доказываем это с каждым сданным домом»,— отметил президент ГК DOGMA Денис Морозов.

Ключевые итоги DOGMA в 2025 году:

3-е место в России по объему текущего строительства

1-е место в России по объему текущего жилого строительства по проектам КРТ

+87,2% рост выручки по сравнению с предыдущим периодом

Высший балл надежности от ЕРЗ за соблюдение сроков строительства

более 6 000 квартир сдано в трёх микрорайонах Краснодара.

310 000 кв. м недвижимости введено в эксплуатацию, из них 267 000 кв. м — жилой

3 школы и 2 детских сада открыты к новому учебному году

Старты продаж в знаковых проекта бизнес-класса: «Самолет 7», REEDS, GRADE.

WOW AWARDS 2025 за лучшее мобильное приложение для клиентов

Компания активно развивает проекты комплексного развития территорий (КРТ), что позволило DOGMA стать лидером в стране по объему текущего жилого строительства в этом сегменте. В 2025 году застройщик сосредоточился на создании полноценной

социальной экосистемы, открыв к 1 сентября три современные школы в Краснодаре. Всего в портфеле девелопера запланировано строительство 73-х социальных объектов в четырех регионах России, из них 41 детский сад, 18 общеобразовательных школ, 7 поликлиник, 5 ФОКов, школа искусств и городской сквер. Помимо образовательной инфраструктуры, компания активно развивает общественные пространства. В 2025 году началось строительство сквера площадью 3,5 гектара в Краснодаре и проектирование

Экопарка площадью 10,4 га в Омске. Ключевым стратегическим направлением DOGMA в прошедшем году стала цифровая трансформация. В 2025 году совместно с «КОРУС Консалтинг» компания всего за 54 дня внедрила современную HR-экосистему для более чем 3 000 сотрудников. Целью проекта стало создание единого рабочего пространства, где ежедневные задачи сотрудников решаются предсказуемо и в минимальные сроки. Также в прошлом году стартовал переход на систему кадрового электронного документооборота КЭДО от VK Tech. На данный момент на КЭДО уже переведены 1100 сотрудников в пяти регионах. Переход на электронный формат позволил ускорить кадровые процессы на 80% и сократить временные затраты специалистов отдела кадров на 40%.

Цифровой продукт от DOGMA был отмечен престижной премией WOW AWARDS. Мобильное приложение, разработанное DOGMA и совместно с ГК «Талент» получило «золото» в номинации «Инновации в digital» на Wow Awards 2025. Инновация позволяет покупателям из любой точки мира детально изучить объект недвижимости, спланировать дизайн . Пилотной площадкой для тестирования стал масштабный жилой комплекс DOGMA «Самолет» в Краснодаре. В 2026 году в планах DOGMA — усиление позиций в регионах присутствия, продолжение масштабной цифровой трансформации девелопера и начало строительства жилых кварталов в Москве и Ленинградской области.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,6 млн кв.м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

ЖК Самолет 7 — застройщик ООО СЗ Догма 5

erid: F7NfYUJCUneTUxjHftaW

ЖК REEDS — застройщик ООО СЗ КСАР

erid: F7NfYUJCUneTUxjHftaY

ЖК GRADE — застройщик ООО СЗ «Краснодарский девелопер 1»

erid: F7NfYUJCUneTUxjHftaX



Застройщики входят в ГК Догма



С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.



https://1dogma.ru/