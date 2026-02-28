WP: США задействовали Космические силы в операции против Ирана

США в совместной с Израилем операции против Ирана задействовали пять родов войск, сообщает The Washington Post. По информации издания, в операции участвуют ВВС и ВМС США, а также Космические силы, морская пехота и сухопутные войска.

Американский чиновник на условиях анонимности заявил WP, что американский флот применяет, в том числе, ракеты Tomahawk. По его словам, операция продлится, как минимум, до конца выходных.

Власти США ранее подтвердили, что наносят удары по иранской территории с моря и с воздуха. Президент Дональд Трамп предложил Вооруженным силам Ирана сдаться или умереть.