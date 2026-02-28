В Москве простились с актрисой Ириной Шевчук

В Москве прошла церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук, которая исполнила роль Риты Осяниной в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Об этом сообщил ТАСС.

Церемония прошла в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1. Венки прислали Русский союз писателей, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, актер Сергей Жигунов. На церемонию прощания пришли в том числе актрисы Екатерина Маркова, Ирина Долганова, Елена Драпенко и Ольга Остроумова, сыгравшие в «А зори здесь тихие».

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Ирина Шевчук умерла 24 февраля в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Госпожа Шевчук известна в том числе по главным ролям в фильмах «Абитуриентка» (1973) и «Я буду ждать...» (1979), а также по роли Даши в кинокартине «Белый Бим Черное ухо» (1977).