Назначены дата и место прощания с актрисой Ириной Шевчук

Прощание с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук состоится 28 февраля в московской Центральной клинической больнице №1. Церемония начнется в 10:00, сообщила «РИА Новости» дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Актриса снялась в более чем 50 кинокартинах. Одна из наиболее известных ролей — Рита Осянина в фильме «А зори здесь тихие» (1972). Также артистка исполнила главные роли в фильмах «Абитуриентка» (1973) и «Я буду ждать...» (1979), сыграла Дашу в фильме «Белый Бим Черное ухо» (1977).