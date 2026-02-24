Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

Заслуженная артистка России, актриса Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук. По ее словам, Ирина Шевчук умерла после продолжительной болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Шевчук

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Ирина Шевчук

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю»,— написала госпожа Афанасьева-Шевчук. Где и когда состоится церемония прощания, она не уточнила.

Ирина Шевчук родилась в 1951 году в Мурманске. В 1972 году окончила ВГИК (актерская мастерская Владимира Белокурова). В этом же году начала работать на киностудии им. А. Довженко, а с 1983 года — на киностудии им. М. Горького.

Актриса снялась в более чем 50 кинокартинах. Среди наиболее известных ролей — Рита Осянина в фильме «А зори здесь тихие» (1972). Также артистка исполнила главные роли в фильмах «Абитуриентка» (1973) и «Я буду ждать...» (1979), сыграла Дашу в фильме «Белый Бим Черное ухо» (1977).