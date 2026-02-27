NYT: посол США в Иерусалиме призвал дипломатов покинуть Израиль

Из-за угрозы удара американских сил по Ирану посольство США в Иерусалиме призвало своих сотрудников покинуть Израиль. Письмо с призывом отправил посол Майкл Хакаби, пишет газета The New York Times (NYT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Господин Хакаби сообщил дипломатам, что такое решение было принято после встреч и телефонных звонков, продолжавшихся всю ночь. Оно свидетельствует о «чрезвычайной осторожности» Госдепартамента США. Те, кто желает уехать, должны сделать это сегодня, отметил посол. «Сосредоточьтесь на том, чтобы достать билеты в любое место, откуда вы сможете продолжить путь в Вашингтон, но первоочередной задачей будет скорейший выезд из страны»,— написал Майкл Хакаби.

По словам господина Хакаби, миссия в Израиле перешла на режим «разрешенного отъезда». Сотрудники и их семьи могут эвакуироваться за счет правительства США, если «этого требуют национальные интересы или непосредственная угроза жизни».

Электронное письмо подтвердили три источника NYT, знакомые с ситуацией. Газета отмечает, что в случае удара США по Ирану Израиль может стать одной из целей для ответной атаки со стороны Исламской Республики и ее союзников.

По информации The Wall Street Journal, на ирано-американских переговорах в Женеве делегация США заявила, что Иран должен демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позднее глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати сообщил, что страна не откажется от обогащения урана и не будет выводить его в другие страны. С 23 февраля США перебросили ближе к Ирану три эскадрильи истребителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану пригрозили "плохими вещами"».