Пожар на НПЗ в Каневском районе Кубани потушили после атаки БПЛА

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотника, полностью потушили к утру 28 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на экстренные службы.

По данным ГУ МЧС России по краю, в 03:52 мск пламя удалось локализовать, а в 06:06 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 06:51. К ликвидации огня привлекли 39 человек и 13 единиц техники.

Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на 28 февраля на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Никита Бесстужев