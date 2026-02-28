Пожар на НПЗ в Каневском районе Кубани потушили после атаки БПЛА
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотника, полностью потушили к утру 28 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на экстренные службы.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ГУ МЧС России по краю, в 03:52 мск пламя удалось локализовать, а в 06:06 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 06:51. К ликвидации огня привлекли 39 человек и 13 единиц техники.
Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на 28 февраля на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание после падения обломков беспилотного летательного аппарата.