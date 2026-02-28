OpenAI объявила о сделке с Пентагоном по использованию ИИ в военной сети

Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания достигла соглашения с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в «секретной сети» военного министерства. Об этом господин Альтман написал на своей странице в X.

«Два наших важнейших принципа безопасности — это запрет на массовое наблюдение внутри страны и ответственность человека за применение силы, в том числе в отношении автономных систем вооружения»,— заявил глава OpenAI. Пентагон разделяет эти принципы, и они были включены в соглашение, написал он.

OpenAI разработает технические средства защиты, которые позволят гарантировать корректную работу ИИ-моделей, чего также хотел Пентагон, сообщил Сэм Альтман. Компания развернет FDE (Future Degree Instructional Engineering) для поддержки моделей. Господин Альтман заверил, что их будут использовать только в облачных сетях.

Сэм Альтман призвал Пентагон предложить те же условия всем компаниям, которые занимаются ИИ. «И, по нашему мнению, все должны быть готовы их принять»,— написал он. OpenAI выразила «твердое желание добиться перехода от юридических и государственных мер к разумным соглашениям», сообщил глава компании.

28 февраля президент США Дональд Трамп потребовал от всех федеральных агентств в правительстве прекратить использовать технологии Anthropic — компании по разработке ИИ. На протяжении нескольких недель компания требовала объяснить, как Пентагон использовал ее продукт Claude во время атаки на Венесуэлу 3 января. Anthropic настаивала, что технологию нельзя использовать для массового наблюдения внутри страны или создания полностью автономного оружия. Пентагон утверждал, что может применять любые технологии, которые не запрещает закон. Гендиректор Anthropic Дарио Амодей сообщил 27 февраля, что отверг условие Пентагона об использовании чат-бота Claude.