Трамп запретил властям США использовать технологии Anthropic

Президент США Дональд Трамп потребовал от всех федеральных агентств в правительстве прекратить использовать технологии Anthropic — компании по разработке искусственного интеллекта.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

«США никогда не позволят радикально настроенной левой компании диктовать, как наши великие вооруженные силы будут сражаться и выигрывать войны … Я даю указание всем федеральным агентствам в правительстве Соединенных Штатов немедленно прекратить любое использование технологий Anthropic»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как добавил президент США, для таких учреждений, как Пентагон, который использует продукты Anthropic на различных уровнях, будет предусмотрен шестимесячный период поэтапного отказа. «Anthropic лучше взять себя в руки и быть полезными в течение этого периода, иначе я использую всю президентскую власть, чтобы заставить их подчиниться, что повлечет за собой серьезные гражданские и уголовные последствия»,— указал он.

В течение нескольких недель между Anthropic и Пентагоном продолжался конфликт. Компания требовала объяснить, как ее продукт Claude был использован во время атаки США на Венесуэлу в начале января. На переговорах по обсуждению контракта Anthropic настаивала на том, что технологии не должны использоваться для массовой слежки или в системах полностью автономного летального оружия. Пентагон утверждал о праве применять любые доступные инструменты для выполнения задач в рамках закона. 27 февраля Anthropic отвергла условия Пентагона об использовании чат-бота Claude.