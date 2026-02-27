Трамп сообщил о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. При этом господин Трамп не уточнил, когда именно состоялся разговор.

«Я говорил с президентом Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме перед отлетом в Техас. Он отметил, что хотел бы «обеспечить постепенную отмену санкций» в случае, если стороны договорятся о перемирии на Украине.

В последний раз Кремль сообщал о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина 28 декабря. Тогда американский президент позвонил господину Путину перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде.

Последние переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он подтвердил готовность провести новый раунд, не уточнив дату и место встречи. 25 февраля, после звонка с Дональдом Трампом, Владимир Зеленский сообщил о следующих трехсторонних консультациях в начале марта.

