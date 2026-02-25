Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поговорили по телефону. Об этом сообщил AFP представитель Белого дома. Переговоры подтвердил и советник господина Зеленского Дмитрий Литвин.

После телефонного звонка с американским президентом Владимир Зеленский опубликовал пост в Telegram-канале. По его словам, в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять господина Трампа Джаред Кушнер. Стороны обсудили вопросы повестки завтрашней встречи делегаций в Женеве.

Господин Зеленский подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту состоится в начале марта. Он выразил надежду, что следующие консультации «позволят перейти к переговорам на уровне лидеров».

Последние переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он подтвердил готовность провести новый раунд, не уточнив дату и место встречи. 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонняя встреча делегаций может состояться в ближайшие 10 дней.

