АЛРОСА нарастила чистую прибыль до 36,2 млрд руб. в 2025 году

Прибыль АЛРОСА (MOEX: ALRS) по МСФО по итогам 2025 года выросла на 88,3% и составила 36,2 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка производителя алмазов снизилась на 1,7% до 235,1 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 26,5% до 57,8 млрд руб. Запасы алмазов в денежном выражении увеличились до 148,5 млрд руб. против 129,9 млрд руб. на конец 2024 года. В составе прочих операционных доходов компания отразила средства от продажи долей в ангольских активах.

В декабре АЛРОСА сообщала, что рассчитывает завершить 2025 год с прибылью. Гендиректор компании указал на развитие проектов не только в алмазодобыче, но и в энергетике и добыче твердых полезных ископаемых.

АЛРОСА ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, обеспечивая полный цикл — от геологоразведки до продажи и огранки алмазного сырья.