АЛРОСА рассчитывает завершить 2025 год с прибылью

АЛРОСА (MOEX: ALRS) ожидает получить прибыль по итогам 2025 года. Об этом заявил гендиректор компании Павел Маринычев.

«2024 год был годом, когда АЛРОСА была единственной из публичных компаний отрасли, завершившей год с прибылью. По ощущениям, 2025 год будет таким же»,— сказал господин Маринычев в интервью телеканалу «Россия 24».

Гендиректор АЛРОСА отметил, что компания продолжает активное развитие, создавая проекты в области не только алмазодобычи, но и энергетики и твердых полезных ископаемых. Производственный план на 2025 год сохранен на уровне 29 млн карат.

АЛРОСА ведет добычу алмазов в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, осуществляя полный цикл — от геологоразведки до продажи и огранки алмазного сырья.