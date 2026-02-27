Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге три человека пострадали в ДТП

В Таганроге в аварии пострадали три человека. ДТП произошло днем 27 февраля во 2-м Переулке, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 39-летний водитель Geely Atlas на перекрестке не уступил дорогу проезжавшему «ВАЗ-21065». Им управлял 22-летний водитель. Транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП с травмами госпитализировали водитель обеих легковушек, а также пассажира «ВАЗ-21065». Детальные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мария Хоперская

