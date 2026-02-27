Черная дюжина

Главный скандал последних месяцев в российском футболе, связанный с обвинениями руководителей «Торпедо» в «манипулировании» результатами матчей прошлого сезона с целью выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и исключением из нее знаменитого клуба, продолжился предъявлением обвинений сразу 13 арбитрам. Следствие полагает, что они получали незаконное вознаграждение за «правильное» обслуживание торпедовских матчей в Первой лиге, втором по статусу отечественном дивизионе. Среди них есть и довольно известные арбитры, которым доверяли даже важные игры в РПЛ. В связи с этим Российскому футбольному союзу (РФС) пришлось в экстренном порядке утверждать новые списки судей, допущенных к работе в весенней части сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки московского «Торпедо»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игроки московского «Торпедо»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала сообщение, в котором говорится, что следователями Следственного департамента ведомства «совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России во взаимодействии с Российским футбольным союзом выявлены новые эпизоды оказания противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся футбольный клуб "Торпедо" (Москва)». Предварительно установлено, что «противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведенных на территории московского региона, а также иных субъектов Российской Федерации», а «незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям».

В сообщении сказано, что 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, то есть чемпионата Первой лиги, второго по статусу российского футбольного дивизиона, предъявлены обвинения в совершении преступлений, описываемых частью 4 статьи 184 УК РФ. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении арбитров избрана мера пресечения «в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».

Эта новость является продолжением самого громкого скандала в отечественном футболе последних месяцев.

Он возник в июне прошлого года, сразу после завершения сезона. По его итогам «Торпедо», занявшее второе место в чемпионате Первой лиги, выиграло прямую путевку в высший дивизион — Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако поиграть в ней команде, входящей в число наиболее титулованных и узнаваемых в России футбольных брендов, не довелось. Сотрудники СД МВД задержали в офисе «Торпедо», расположенном рядом со столичным стадионом имени Эдуарда Стрельцова, в рамках возбужденного уголовного дела об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой» совладельца клуба Леонида Соболева и его генерального директора Валерия Скородумова. Позже к ним присоединилась и клубный бухгалтер Ирина Волкова. Всем им предъявили обвинение в трех эпизодах подкупа судей для обеспечения «Торпедо» нужных результатов в определенных матчах на футбольном поле.

По мотивам ЧП РФС принял решение на основании ст. 124 своего дисциплинарного регламента исключить команду из РПЛ за попытку организации договорных матчей. Кроме того, клуб был оштрафован на 5 млн руб., а персональные санкции применены к Леониду Соболеву и Валерию Скородумову. Господину Соболеву запретили осуществлять любую деятельность в футболе в течение пяти лет, господину Скородумову — десяти. «Торпедо» вернулось в Первую лигу и сейчас располагается в подвальной нише таблицы ее очередного первенства, которое, как и первенство элитного дивизиона, возобновилось 27 февраля после зимней паузы.

Уже на ранней стадии расследования в нем фигурировали имена нескольких арбитров — например, Максима Перезвы, Богдана Головко и Егора Егорова. С показаний господина Перезвы о попытках его подкупа фактически началось дело. Господин Головко, как предварительно установило следствие, получил от топ-менеджеров «Торпедо» 1,5 млн руб. за обеспечение нужного клубу исхода ключевого в борьбе за выход в РПЛ матча с «КамАЗом», закончившегося устроившей торпедовцев ничьей — 1:1. Матчи, на которых работал господин Егоров, анализировал департамент судейства и инспектирования РФС. Президент головной футбольной структуры Александр Дюков, правда, отмечал, что эксперты, в отличие от случая с Богданом Головко, не назначившим в ворота «Торпедо» явный пенальти, не увидели таких ошибок судьи, что могли бы повлиять на результат.

Из свежего сообщения МВД следует, что перечень «подозрительных» матчей «Торпедо» за время следствия разросся до как минимум двух третей из сыгранных им в общей сложности 34 в предыдущем первенстве Первой лиги, а перечень замешанных в скандале арбитров — до размеров полноценной, с двумя запасными игроками, футбольной команды.

По данным “Ъ”, помогли расширить его прежде всего самые первые обвиняемые — руководители «Торпедо»: они признали вину и активно сотрудничают с силовиками.

Ни правоохранительные органы, ни РФС имена судей, ставших фигурантами дела, не разглашают. Однако источники “Ъ” привели его полностью. Наряду с Максимом Перезвой, Богданом Головко и Егором Егоровым в получении денежных средств от «Торпедо» обвиняются Иван Сараев, Владислав Целовальников, Юрий Карпов, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев, Олег Соколов, Игорь Захаров, Иван Сиденков, Константин Аверьянов и Артем Любимов. Фронтменов российского судейского корпуса среди них нет. Но по крайней мере трем из этих судей доверяли в первой, осенней части текущего сезона судить матчи РПЛ. У Ивана Сараева их три, у Владислава Целовальникова — пять, а у Егора Егорова — целых девять, в том числе два противостояния грандов — московского «Динамо» со «Спартаком» и «Локомотива» с «Краснодаром», а также игры других претендентов на медали — ЦСКА и «Зенита».

Источник “Ъ” в РФС подтвердил верность списка, отметив, что структура была готова к такому повороту событий, а «вызывавших подозрения» судей не пригласили на традиционные тренировочные зимние сборы. Правда, скандал вынудил организацию в экстренном порядке корректировать списки арбитров, допущенных к обслуживанию матчей в различных дивизионах перед рестартом сезона. Бюро исполкома РФС утвердило их 26 февраля. «Там все — проверенные люди»,— утверждает собеседник “Ъ”.

Алексей Доспехов, Николай Сергеев