В Зернограде при пожаре погибла 78-летняя пенсионерка, пострадал ее сын

В Зернограде при пожаре погибла 78-летняя пенсионерка, ее 58-летний сын находится в реанимации. ЧП случилось на улице Котовского, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пламя распространилось на 15 кв.м. Во время тушения спасатели нашли тело погибшей. Ее сына госпитализировали с серьезными ожогами.

На место выезжали 11 специалистов и четыре спецмашины. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Мария Хоперская