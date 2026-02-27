В Зернограде при пожаре погибла 78-летняя пенсионерка, пострадал ее сын
В Зернограде при пожаре погибла 78-летняя пенсионерка, ее 58-летний сын находится в реанимации. ЧП случилось на улице Котовского, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Пламя распространилось на 15 кв.м. Во время тушения спасатели нашли тело погибшей. Ее сына госпитализировали с серьезными ожогами.
На место выезжали 11 специалистов и четыре спецмашины. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.