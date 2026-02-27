В Новочеркасске за ДТП со смертельным исходом перед судом предстанет железнодорожник

В Новочеркасске составитель поездов стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый руководил маневровыми работами железнодорожного состава на пути необщего пользования. Он не передал машинисту информацию о том, что вдоль путей идет пешеход. Требования о подаче соответствующего сигнала и немедленной остановке фигурант также не передал. В результате поезд сбил пешехода, из-за чего она скончалась.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новочеркасский городской суд Ростовской области.

Мария Хоперская