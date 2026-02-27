На Дону доля нелегальных сигарет и табака снизилась на 16%

В третьем квартале 2025 года доля нелегального оборота табачной и никотиносодержащей продукции в Ростовской области снизилась до 16%. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщил председатель комитета заксобрания региона по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Длительное время область была лидером антирейтинга по стране, иногда попадая на первое место. Тогда доля нелегального оборота достигала 45-50%. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.

Вместе с тем, доля нелегального оборота вейпов составляет 60-70%.

Мария Хоперская