Ирану пригрозили «плохими вещами»

Президент США Дональд Трамп дал руководству Ирана 10–15 дней на заключение соглашения о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Если Тегеран не пойдет на сделку, его ждут «плохие вещи», предупредил глава Белого дома. По данным американских изданий, Пентагон будет в состоянии нанести удар по Исламской Республике уже в эти выходные. Правда, как утверждают официальные лица, американская сторона может санкционировать сначала ограниченную по своему масштабу атаку, которая будет призвана убедить иранские власти в необходимости уступок. Если это Тегеран не убедит, тогда Пентагон приступит к полноформатной операции, нацеленной на смену режима, отмечают в Вашингтоне.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Дональд Трамп считает, что угроза ограниченной по своему масштабу атаки на ряд объектов в Иране должна будет убедить иранские власти в необходимости уступок

Дедлайн для Ирана Дональд Трамп выдвинул в четверг, 19 февраля, на дебютном заседании «Совета мира» в Вашингтоне. «Возможно, мы заключим сделку. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих десяти дней,— проинформировал американский лидер.— Они (власти Ирана.— “Ъ”) не могут продолжать угрожать стабильности всего региона, и они должны заключить сделку… Если этого не случится, то произойдут плохие вещи». Несколько часов спустя глава Белого дома, общаясь с журналистами на борту своего самолета, обратил внимание на то, что десяти дней «будет достаточно» для заключения соглашения. «10–15 дней, практически максимум»,— добавил он.

Как уточнил в разговоре с Axios неназванный американский чиновник, иранцам необходимо до конца месяца предоставить администрации Дональда Трампа пакет мер, которые должны будут урегулировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, непрямые переговоры по которой между Тегераном и Вашингтоном возобновились 6 февраля в Омане. Иранская сторона выступает за временное ограничение своих мощностей по обогащению урана и не хочет полностью отказываться от них, в то время как США настаивают на полном демонтаже. Кроме того, Тегеран отказывается прекращать помощь союзным группировкам на Ближнем Востоке и ограничивать свою программу баллистических ракет, как на том настаивают американские власти.

Из-за неуступчивости Тегерана на переговорах Вашингтон начал рассматривать сценарий с ограниченным ударом, который будет направлен на ряд военных или правительственных объектов Ирана, уточняют источники The Wall Street Journal. Такой вариант будет призван убедить руководство Исламской Республики в необходимости сделки. Если же власти страны откажутся от соглашения на американских условиях, Вашингтон развернет более широкую военную кампанию, потенциально направленную на смену власти в Иране, рассуждают собеседники газеты. По их словам, внутригосударственные дискуссии в США сосредоточены именно на сценарии масштабной войны.

За последние несколько дней США перебросили в район Ближнего Востока 39 самолетов-заправщиков и 29 тяжелых военно-транспортных самолетов, включая Boeing C-17 Globemaster III. Вместе с тем Пентагон направил в регион самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Это говорит о серьезности намерений США. Газета Financial Times со ссылкой на экспертов и отставных дипломатов отмечает, что текущая концентрация американских сил на Ближнем Востоке напоминает подготовку к американскому вторжению в Ирак в 2003 году. Впрочем, следует заметить, что господин Трамп направил в регион две авианосные ударные группы, в то время как в иракской кампании было задействовано шесть таких групп.

Уже 21–22 февраля американское Министерство войны будет готово начать операцию против Ирана, утверждают источники CNN. Последнее слово остается за Дональдом Трампом.

Как утверждают собеседники канала, зять американского лидера Джаред Кушнер, который участвовал в двух раундах переговоров с Ираном, пытается отговорить главу Белого дома от силовых мер. Он входит в число советников главы Белого дома, которые надеются достичь соглашения с Ираном — даже без выполнения максималистских требований США.

Пока американские военные, по данным CNN, не получили точного списка целей для потенциальных ударов по Ирану. Поэтому нет ясности, на что именно будет направлена ожидающаяся кампания США — на устранение иранского руководства, уничтожение иранских мощностей по обогащению урана или ликвидацию программы баллистических ракет. Ключевой ближневосточный союзник Соединенных Штатов Израиль настаивает на том, чтобы операция охватила широкое число целей и не оставила Тегерану шансов на восстановление, как это было во время прошлогодней 12-дневной войны.

Сам Тегеран пытается привлечь к обострившейся ситуации внимание международного сообщества. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил на имя генсека Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Джеймса Кариуки письмо, в котором подчеркнул, что публичные угрозы Дональда Трампа «указывают на реальный риск военной агрессии, последствия которой были бы катастрофическими для региона и представляли бы серьезную угрозу международному миру и безопасности». «При подобных обстоятельствах все базы, объекты и средства враждебных сил в регионе будут представлять собой законные цели в контексте решительного ответа Ирана. США будут нести полную и прямую ответственность за любые непредвиденные и неконтролируемые последствия»,— подчеркнул дипломат.

Комментируя угрозы главы Белого дома, иранский депутат Аббас Папизаде предупредил, что Вашингтону следует серьезно отнестись к скрытым военным возможностям Исламской Республики. «У Ирана есть специальные методы (ведения войны.— “Ъ”) и секретное оружие»,— заявил он. Депутат не уточнил, что это за оружие, однако добавил, что американо-иранский конфликт неизбежно повлияет на стабильность всего Ближнего Востока, а также мирового рынка нефти.

Нил Кербелов