Иран отказывается прекращать обогащение урана

Иран не будет выводить уран в другие страны и отказываться от его обогащения, сообщил глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати. Он уточнил, что вопрос снижения уровня обогащения по-прежнему остается на столе переговоров с США.

«Переговоры проходят в серьезной атмосфере и входят в стадию обсуждения технических дателей. Обогащение урана продолжится в соответствии с нуждами страны, из Ирана ничего вывозиться не будет»,— сообщил Эльяс Хазрати в соцсети X.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), США на переговорах заявили, что Иран должен демонтировать три своих основных ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, они потребовали, чтобы Иран вывез весь оставшийся обогащенный уран в США. Источники WSJ сообщили, что Тегеран отверг требования Вашингтона. Господин Хазрати утверждает, что публикация газеты не соответствует реалиям переговоров.