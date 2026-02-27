Жителя Дона приговорили к семи годам за хранение взрывчатки и призывам к террору

Новошахтинский районный суд на основании материалов ФСБ приговорил к семи годам колонии строгого режима ранее судимого местного жителя Вадима Давыденко за размещение призывов к террору в сети и незаконное хранение взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч. 2 ст. 280 РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Оперативниками установлено, что Давыденко из личной неприязни разместил в общедоступных Telegram-каналах призывы к враждебным, в том числе, насильственным действиям в отношении населения и вооруженных сил России.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий у Давыденко было обнаружена и изъята емкость с 47 гр. бездымного пороха»,— отметили в УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн