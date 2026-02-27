Минобороны Британии проверяет информацию об использовании Эпштейном авиабаз ВВС

Министерство обороны Великобритании проверяет информацию о том, что осужденный за сутенерство и секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн пользовался для своих перелетов базами британских военно-воздушных сил. Об этом первой написала The Telegraph со ссылкой на источники. В пресс-службе Минобороны изданию подтвердили, что проводят проверку, использовал ли Эпштейн базы ВВС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации The Times, бывший британский премьер-министр Гордон Браун поручил шести полицейским управлениям, включая полицию Лондона, проверить, использовал ли бывший принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор военные базы для поездок, которые могли быть связаны с Эпштейном. Издание пишет, что списки пассажиров авиаперелетов в Великобритании уничтожают спустя три месяца, поэтому некоторые данные, фигурировавшие в файлах Эпштейна могут быть безвозвратно утеряны.

Как пишет The Telegraph, в этих документах есть упоминание о том, что в 2000 году бизнес-джет с Эпштейном на борту приземлился на базе британских ВВС Мархэм в Норфолке. Господин Браун также потребовал проверить информацию о том, что вместе с Эпштейном базами пользовался бывший принц Эндрю, имение которого находится в нескольких десятках километров от авиабазы. Как пишут СМИ, в этих обнародованных файлах есть информация и о других случаях использования британских авиабаз.

19 февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан. После 12-часового допроса его отпустили. В его резиденции прошли обыски. Члена королевской семьи обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Яна Рождественская