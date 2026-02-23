Times: часть данных британских ВВС о полетах по делу Эпштейна уничтожена

В Великобритании уничтожили часть данных о перелетах, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Times. Некоторые рейсы — двадцатилетней давности, однако списки пассажиров в Великобритании хранят только три месяца, а после уничтожают.

По информации издания, бывший премьер-министр Гордон Браун поручил шести полицейским управлениям, включая полицию Лондона, проверить, использовал ли бывший принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор военные базы для поездок, которые могли быть связаны с Эпштейном. Свое расследование полиция начала три месяца назад.

Как уточняет The Times, в файлах Эпштейна, обнародованных Минюстом США, есть подробности из списков пассажиров и из бортовых журналов, но они неполные. Детективы могут попытаться опросить сотрудников аэропорта и других должностных лиц в поисках зацепок, но из-за уничтожение документов будет сложно выяснить, кто въехал в страну и когда, пишет газета.

19 февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в своем имении Сандрингем в Норфолке. После 12-часового допроса его отпустили. В резиденции прошли обыски. Правоохранительные органы подтвердили, что задержание связано с подозрением в ненадлежащем исполнении обязанностей на госслужбе. По данным The Observer, король Великобритании Карл III разрешил Букингемскому дворцу передать полиции документы, связанные с деятельностью бывшего принца.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна добралось до британской короны».