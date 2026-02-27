С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, следует из приказа Минпросвещения РФ. Для категории «B» увеличено количество часов практического вождения. Теоретическую часть можно проходить дистанционно с использованием специального ПО. Для категорий «C» и «D» и будущих таксистов (категория «B») вводится обучение как в автошколах, так и в профильных организациях, таких как таксопарки и транспортные комбинаты. Новшество «Ъ-Новороссийск» комментирует юрист-транспортник Екатерина Бурнос.



Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором

«Главное, что бросается в глаза — увеличение практики для самой массовой категории “B” с 38 до 42 часов на дорогах. Будущие водители “механики” теперь будут проводить за рулем 58 часов, а “автоматчики” — 56. Формально логика Минпросвещения понятна: мы хотим получать более подготовленных водителей. Однако это решение имеет обратную сторону медали. Дополнительные часы — это автоматический рост себестоимости услуг автошкол.

В условиях, когда средняя стоимость обучения в мегаполисах уже перевалила за 50 тыс. руб., любое увеличение нагрузки на преподавателей и автопарк неминуемо снизит доступность прав. Вопрос “на сколько” подорожает обучение, остается открытым, но тренд очевиден: права становятся привилегией.

Второй важный блок изменений — технический. Разрешение на дистанционную теорию с трекингом посещаемости — это давно назревший шаг. Современный рынок труда требует гибкости, и возможность “отсиживать” часы ПДД онлайн через ПО с контролем успеваемости — это адекватный ответ потребностям экономики. Гораздо интереснее здесь другое: появление в программах раздела об опасном вождении и правилами взаимодействия с СИМ (средствами индивидуальной мобильности). Это прямое признание того, что дорожная реальность изменилась. Теперь экзамен будет не просто проверкой знания “помехи справа”, но и оценкой понимания новой социальной среды, где кикшеринг и доставка стали полноправными (и самыми непредсказуемыми) участниками движения.

Отдельного внимания заслуживает норма, позволяющая готовить водителей категорий C, D и будущих таксистов не только в автошколах, но и на базе таксопарков и транспортных комбинатов. Идея звучит здраво: приблизить обучение к месту будущей работы. Но здесь мы сталкиваемся с классическим разрывом законотворческой инициативы и реальности. У нас в Краснодарском крае, и в частности в Новороссийске, практически нет таксопарков в классическом “советско-киношном виде”. Современный рынок такси — это цифровые агрегаторы и тысячи частников, работающих на арендованных или личных автомобилях. Машины "ночуют" во дворах жилых домов, а не в гаражах автокомбинатов. Создавать инфраструктуру классических таксопарков с нуля под новую норму никто не будет.

Но в контексте этих изменений возникает главный вопрос: зачем все это, если через 15 лет машины поедут сами? Некоторые эксперты прогнозируют тотальное проникновение беспилотников к 2040 году. Другие утверждают: как только беспилотники станут реальностью, человека за рулем придется запретить — слишком велик будет риск от "человеческого" фактора на фоне идеальных машин.

Получается, с одной стороны, Минпросвещения увеличивает часы вождения, чтобы натаскать водителя. С другой — весь мир готовится к эпохе, когда навыки руления станут не нужны».