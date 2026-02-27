В Адлере дело о нелегальном казино с доходом 2,5 млн направили в суд

В суд направили уголовное дело в отношении организаторов незаконного игорного заведения в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, двое местных жителей 44 и 42 лет организовали и проводили азартные игры вне специально разрешенной игорной зоны. Им вменяют ч. 2 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору с извлечением дохода в крупном размере.

Следственные органы установили, что обвиняемые открыли подпольное казино на улице Демократической в Сочи. Заведение функционировало с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Правоохранители пресекли деятельность игорной точки, после чего сотрудники силовых структур изъяли игровое оборудование и документацию, подтверждающую ведение незаконной финансовой деятельности.

Одновременно с уголовным делом прокуратура направила в суд иск о солидарном взыскании с фигурантов неосновательного обогащения в размере 2,5 млн руб. По данным надзорного ведомства, указанную сумму обвиняемые получили в результате проведения азартных игр.

Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины фигурантам грозит наказание, предусмотренное уголовным законодательством за незаконную игорную деятельность.

Ранее правоохранительные органы в регионе пресекли аналогичную деятельность в Краснодаре, где организаторы арендовали помещения и распределили между собой обязанности по обеспечению работы нелегальных заведений. Тогда сотрудники полиции также изъяли оборудование и прекратили функционирование игорных точек.

Мария Удовик