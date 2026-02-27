В Сочи по решению суда снесли 13 аварийных зданий

В Лазаревском районе Сочи по решению суда демонтировали 13 аварийных зданий. Исполнение судебного акта обеспечили специалисты Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

В специализированное отделение судебных приставов №2 поступил исполнительный документ, который обязал строительную компанию устранить угрозу жизни и здоровью граждан. Основанием для разбирательства стало неудовлетворительное состояние объектов недвижимости, расположенных на территории свыше 47 тыс. кв. м.

Как установили специалисты, пять лет назад организация приобрела земельный участок площадью более четырех футбольных полей. На момент покупки на нем находились семь спальных корпусов, административное здание, изолятор, склад, летний кинотеатр и ряд иных построек. К этому времени сооружения фактически утратили эксплуатационные характеристики и представляли опасность.

Генеральная прокуратура РФ направила иск в защиту неопределенного круга лиц в интересах Росимущества. Лазаревский районный суд удовлетворил требования и обязал компанию снести аварийные строения в течение месяца.

Начальник специализированного отделения ГМУ ФССП России Татьяна Кочет сообщила, что в установленный срок должник к демонтажу не приступил. Судебные приставы взыскали исполнительский сбор в размере 100 тыс. руб. и предупредили руководителя компании об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение судебного решения.

После применения мер принудительного характера компания заключила договор с подрядной организацией. Специалисты провели демонтаж всех 13 объектов в течение десяти дней и расчистили территорию от строительного мусора. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением требований суда.

Мария Удовик