Совбез России обвинил Британию в эскалации между Афганистаном и Пакистаном

Эскалация между Афганистаном и Пакистаном — следствие колониальной политики Великобритании. Об этом заявили в аппарате Совета безопасности России.

«Сегодня, в условиях, когда англичане пытаются создавать новые разделительные линии в мире, имперским амбициям Лондона необходимо положить конец»,— указано в комментарии Совбеза. В ведомстве отметили, что «обеспокоены опасной эскалацией на афгано-пакистанской границе», и призвали стороны к скорейшему разрешению конфликта политико-дипломатическим путем.

Вечером 26 февраля Афганистан объявил о начале наступательной военной операции в приграничных регионах Пакистана в ответ на недавние авиаудары со стороны пакистанских военнослужащих. В ответ Пакистан атаковал афганский склад с боеприпасами, а затем — Кабул. Утром 27 февраля Афганистан заявил, что завершил военную операцию, однако боевые действия вскоре возобновились. Телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщил, что Афганистан ударил по «ядерному объекту» Пакистана.