Угрозу ракетной атаки одновременно объявили в нескольких регионах России

Днем 27 февраля в Свердловской области и Пермском крае впервые с начала СВО объявили режим ракетной опасности. Также предупреждение было объявлено для Татарстана, Удмуртии, Оренбургской, Белгородской и Пензенской областей, Чувашии, Башкирии. Об отражении ракетной атаки сообщили власти Ростовской области.

После 12:00 мск Росавиация последовательно объявила о приостановке работы аэропортов Саратова, Пензы, Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Оренбурга, Ульяновска, Перми, Ижевска.

Около 14:00 мск поступило сообщение об эвакуации пассажиров и персонала самарского аэропорта «Курумоч». Минобороны РФ предупредило об угрозе атаки БПЛА, пояснил губернатор Роман Бусаргин.

Курск подвергся атаке БПЛА, один человек погиб. Правительство Чувашии сообщило, что регион пытались атаковать две ракеты. Одна была сбита, а вторая изменила курс и «улетела в сторону соседней республики».