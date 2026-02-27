Ростовская область подверглась ракетной атаке

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки на регион. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Таганроге «в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме» на улице Циолковского был поврежден балкон, сообщил губернатор. Мэр города Светлана Камбулова уточнила, что «обошлось без пострадавших и жертв». Власти пообещали оказать помощь жильцам.

Росавиация после 12:00 мск сообщила о закрытии аэропортов в нескольких регионах Поволжья, а также в Оренбурге и Ульяновске.