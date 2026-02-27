ВСУ ударили беспилотниками по Курску

Курск попал под удар беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. В 12:21 мск губернатор написал, что во время атаки в Сеймском округе погиб 25-летний сотрудник автосервиса.

Трое мужчин, в числе которых два клиента автосервиса, получили осколочные ранения. Им оказали первую помощь, сейчас пострадавших госпитализируют в Курскую областную больницу.

В период с 9:00 мск 26 февраля по 7:00 мск 27 февраля над Курской областью сбили 40 беспилотников, писал Александр Хинштейн. Обошлось без жертв и пострадавших. По отселенным районам 24 раза была применена артиллерия, на регион шесть раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

В селе Волково Железногорского района два беспилотника самолетного типа ударили по территории объекта энергетики. Отключений электроснабжения не зафиксировано. В селе Калиновка повреждено остекление и фасад двух домовладений, в поселке Конышевка повреждено остекление, фасад и крыша домовладения.