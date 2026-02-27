В Самаре из-за ракетной опасности эвакуировали ряд медицинских учреждений

В Самаре из-за объявленной ракетной опасности эвакуировали ряд медицинских учреждений. Речь идет о некоторых городских поликлиниках, где сотрудники временно находятся в подвалах.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стационары продолжают работать в обычном режиме. Очевидцы сообщали, что в городе звучали сирены.

Ранее сообщалось, что руководство большинства самарских школ не стало проводить эвакуацию. Образовательные учреждения продолжают работать в обычном режиме.

Евгений Чернов