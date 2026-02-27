В Самаре из-за ракетной опасности учащихся школ оставляют в классах после уроков

Педагоги некоторых самарских школ решили не отправлять учащихся домой после уроков днем в пятницу, 27 февраля. Это связано с ракетной опасностью в регионе, сообщают источники «Ъ-Волга» в образовательных учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Например, учеников шестых классов школы №29 попросили не покидать здание после занятий.

В пятницу в Самарской области впервые с начала СВО была объявлена ракетная опасность. Власти призвали жителей спрятаться в укрытии.

В самарском аэропорту Курумоч введены ограничения на прием и отправление самолетов. Задержан ряд рейсов.

В пятницу помимо Самарской области ракетная опасность была объявлена в Саратовской, Пензенской, Ростовской областях, Татарстане, Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Георгий Портнов