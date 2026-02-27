Песков заявил о подготовке Украиной диверсий на «Голубом» и «Турецком» потоках

Российские спецслужбы фиксируют попытки Украины подготовиться к диверсиям на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток», утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На этой неделе о готовящихся диверсиях говорил и сам Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Наши специальные службы такой информацией располагают, они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым»,— прокомментировал представитель президента на брифинге.

«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. «Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.

26 сентября 2022 года при взрыве были повреждены газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Немецкие следователи считают причастной к ЧП группу из примерно шести человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах. Одним из подозреваемых проходит гражданин Украины Сергей Кузнецов. Он арестован в Германии.