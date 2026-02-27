Заблокированные на Ольхоне автомобили смогут покинуть остров по переправе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил об открытии официальной ледовой переправы на байкальский остров Ольхон. Он уточнил, что в этом году переправа длиной 11 км проходит по новому маршруту, от местности Халы на материковой части до залива Иркутская Губа на острове.

Открытый маршрут позволит покинуть остров автомобилям туристов, выезд которых господин Кобзев запретил 23 февраля после инцидента, когда семь туристов из Китая погибли из-за провала под лед микроавтобуса УАЗ на севере острова Ольхон. В дальнейшем Ольхонский районный суд Иркутской области арестовал 36-летнего жителя острова, предполагаемого организатора ледового тура. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Губернатор Приангарья также напомнил, что в регионе планируется ужесточить законодательство, касающиеся запрета на выезд автотранспорта на лед вне официальных ледовых дорог. Кроме того, по его информации, с представителями предпринимательского сообщества в сфере пассажирских перевозок на Байкале будет создан «служебный чат для быстрой коммуникации».

Ледовая переправа по Байкалу на остров Ольхон ежегодно открывается в середине февраля, но в 2026 году традиционный маршрут был закрыт. Из-за резкой смены погоды от сильных морозов до оттепели лед на озере стал менее устойчивым, после чего участились случаи провала автомобилей.

Влад Никифоров, Иркутск