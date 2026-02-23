Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Байкале по поручению губернатора заблокировали автомобили туристов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев распорядился организовать временные стоянки на острове Ольхон на Байкале для автотранспорта туристов. Как сообщил господин Кобзев в своем Telegram-канале, владельцев машин вывезут с острова на судах на воздушной подушке, а их машины останутся «до момента, пока не будет открыта ледовая переправа или до начала работы парома».

По информации главы региона, на Байкале по-прежнему не открыта ледовая переправа на остров Ольхон, а «проезд по льду на автомобиле смертельно опасен». На острове работает правкомиссия во главе с зампредом регправительства Романом Анчугиным. Члены комиссии сосредоточатся на вопросах въезда и выезда туристических групп, обустройства альтернативы ледовой переправе с «материка» на остров.

Ледовая переправа на остров Ольхон ежегодно открывается приблизительно в середине февраля, но в 2026 году остается закрытой. В этом году из-за сильных морозов, чередующихся с оттепелями, лед Байкала оказался неустойчив, из-за чего выросло количество инцидентов с провалом автомобилей. Последний несчастный случай произошел 20 февраля, когда семь туристов из Китая погибли после провала под лед микроавтобуса «УАЗ» на севере острова Ольхон.

По данным источников “Ъ” в туристической отрасли, в минувшие выходные на остров Ольхон приехало несколько сотен автомобилей жителей Иркутской области, а также из других регионов.

Влад Никифоров, Иркутск

