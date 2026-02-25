После гибели восьмерых на Байкале арестован предполагаемый организатор переправ по озеру

Ольхонский районный суд Иркутской области арестовал 36-летнего жителя острова Ольхон. Он — предполагаемый организатор ледового тура, во время которого 20 февраля погибли семь граждан КНР и россиянин — водитель микроавтобуса УАЗ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе регионального СКР. Прокуратура Иркутской области поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения и продолжает контролировать ход и результаты расследования уголовного дела.

По версии следствия, утром 20 февраля мужчина организовал группе иностранных туристов из восьми человек экскурсионную поездку по льду на север острова Ольхон на УАЗе. При этом он действовал вопреки «закону о туристской деятельности и запретам о выезде на лед». В районе мыса Саган-Хушун автомобиль провалился под лед и затонул. Одному из туристов, 31-летнему мужчине, удалось выбраться. Остальные пассажиры — пять женщин в возрасте от 28 до 40 лет, 12-летняя девочка, 27-летний мужчина и 44-летний водитель не смогли покинуть салон и погибли.

Как предполагают в СКР, мужчина был координатором перевозок по Байкалу. Роль арестованного подтверждают телефонные звонки, переписки и «многочисленные поступления денежных средств в крупном размере». Следствие установило его вовлеченность в «нелегальный туристический бизнес». Полученные им доходы несовместимы со статусом безработного человека, добавили в ведомстве.

Ледовая переправа по Байкалу на остров Ольхон ежегодно открывается в середине февраля, но в 2026 году она закрыта. Из-за резкой смены погоды от сильных морозов до оттепели лед на озере стал менее устойчивым, после чего участились случаи провала автомобилей. Всех приехавших туристов по поручению губернатора вывезут с Ольхона на судах на воздушной подушке, а их машины останутся на временных стоянках на острове до того момента, пока переправу не откроют вновь или не начнет работать паром.

Влад Никифоров, Иркутск; Дарья Опарина, Москва