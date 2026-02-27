Минфин: решения о продаже пива на стадионах пока нет

Вопрос внесения правок, позволяющих возобновить продажу пива на стадионах, остается на рассмотрении. Основная причина — межведомственные разногласия, заявили ТАСС в пресс-службе Минфина. Какие ведомства выступают против, в министерстве не уточнили.

Продавать пиво на спортивных объектах запрещено с 1 января 2005 года. Запрет снимали только во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и Евро-2020. В октябре 2024 года генсекретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов выступил за возвращение пива на стадионы. Предложение поддержали Минфин и комитет Госдумы по физкультуре и спорту. В 2025 году за снятие запрета высказался министр спорта Михаил Дегтярев. Он считает, что полученную от продажи пива прибыль можно направить на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов.