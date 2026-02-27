Сборная России по футболу сыграет с командой Мали 31 марта

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Мали. Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

Малийцы занимают 54-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). В январе команда дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций, где уступила будущему победителю турнира — сборной Сенегала.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что 27 марта национальная сборная также встретится с никарагуанцами. Товарищеский матч пройдет в Краснодаре.

С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Таисия Орлова