Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Никарагуа

Сборная России по футболу сыграет с командой Никарагуа, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Товарищеский матч пройдет в Краснодаре 27 марта.

В рейтинге Международной федерации футбола сборная Никарагуа занимает 131-е место, россияне располагаются на 33-й строке. Никарагуанцы ни разу не принимали участие в чемпионатах мира. Команду возглавляет чилиец Марко Антонио Фигероа.

Российская команда проведет первый матч в 2026 году. В 2025-м национальная сборная провела 10 товарищеских встреч. Ее соперниками были команды Гренады, Замбии, Нигерии, Белоруссии, Иордании, Катара, Ирана, Боливии, Перу и Чили. В этих матчах россияне одержали шесть побед, потерпели одно поражение и трижды сыграли вничью.

С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

