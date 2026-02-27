«Ростелеком» представил концепцию нового отчета об устойчивом развитии

В рамках подготовки отчета об устойчивом развитии за 2025 год «Ростелеком» провел диалог с заинтересованными сторонами. Участники встречи подвели итоги отчетной кампании за 2024–2025 годы, обсудили концепцию нового отчета об устойчивом развитии компании, а также ключевые предложения к содержанию и раскрытию информации. В мероприятии приняли участие партнеры, эксперты, представители НКО, профессиональные объединения предпринимателей (РСПП), отраслевые СМИ, руководители бизнес-подразделений «Ростелекома», а также сотрудники региональных филиалов компании.

Такие мероприятия «Ростелеком» проводит ежегодно начиная с 2018 года, что позволяет год от года совершенствовать формат отчета компании. В этом году диалог был посвящен развитию перспективных продуктов и проектов группы компаний «Ростелеком». В течение всего мероприятия с помощью ИТ-технологий и искусственного интеллекта создавалась живая хроника диалога — своеобразная виртуальная верстка всех выступлений спикеров с их цитатами и ключевыми тезисами.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»: «Наша работа была бы невозможна без поддержки общества, партнеров и заинтересованных сторон. Мы верим, что цифровые технологии способны менять жизнь к лучшему, и с вашей помощью продолжим двигаться вперед, создавая устойчивое цифровое будущее для всех».

Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Елена Феоктистова отметила общие тенденции развития компании, а также порекомендовала, на что «Ростелекому» необходимо обратить особое внимание при подготовке отчетности. Она подчеркнула, что отчет служит важным инструментом для самой компании, позволяющим оценить эффективность выполнения поставленных задач.

Руководитель проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития» Светлана Герасимова рассказала об эволюции проектов устойчивого развития «Ростелекома», подчеркнув применение передовых стратегий и технологий. Эти решения способствуют переходу экономики на новый технологический уровень и обеспечивают импортоопережение.

Юлиана Соколенко, директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома»: «Впервые при подготовке отчета будет использован Стандарт общественного капитала бизнеса. Применение этого стандарта осуществляется на добровольной основе. Это важнейший элемент системы оценки вклада компаний в развитие страны. Безусловно, "Ростелеком" не может остаться в стороне, и мы будем придерживаться этого стандарта в процессе подготовки отчета».

Эксперты «Ростелекома» и дочерних компаний представили план развития ключевых продуктов и проектов группы компаний. Так, директор по цифровым технологиям Илья Пятигорский представил цифровые сервисы как перспективные продукты для B2C-сегмента. Директор по клиентскому сервису Евгений Жукович рассказал о новых подходах к совершенствованию цифрового клиентского сервиса, ориентированного на удобство пользователей. Директор по развитию и цифровизации клиентского сервиса Т2 Иван Рыбинцев акцентировал внимание на сочетании высокой технологичности и человекоцентричности в развиваемых сервисах.

«Ростелеком» в отчетном году продолжил развивать экосистему цифровых продуктов для поддержки малого и среднего бизнеса, о чем рассказал директор департамента по работе с малым и средним бизнесом Александр Юдин. Директор по взаимодействию с клиентами и поставщиками ИИ-решений Наталья Мусорина представила флагманские продукты компании, основанные на технологиях искусственного интеллекта,— «Нейрошлюз» и «Василису». С обзором трендов в области анализа больших данных, которые играют важную роль в стратегии развития компании, выступила руководитель департамента развития продуктов больших данных Т2 Александра Сафонова.

Диалог стал уникальной попыткой объединить возможности технологий искусственного интеллекта и человека. Нейросеть проанализировала презентации докладчиков, выделила ключевые тезисы и на их основе нарисовала содержание доклада в формате живой хроники.

С отчетом об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2024 год можно ознакомиться на сайте компании.

