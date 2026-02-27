В Банке России объяснили снижение ключевой ставки, несмотря на скачок инфляции

Зампред Банка России Алексей Заботкин рассказал, почему регулятор снизил ключевую ставку, несмотря на рост инфляции в январе. Комментарий опубликован в Telegram-канале Центробанка.

«Во-первых, для решений по ставке важен не рост цен за отдельно взятый месяц, а устойчивая инфляция»,— объяснил господин Заботкин. Общий рост цен в ноябре-декабре 2025 года был низким, а в январе — высоким, уточнил он. В последних числах января годовая инфляция составила 6%, что ниже прогноза Банка России на конец 2025 года на уровне 6,5-7%. Суммарный рост цен за последние месяцы оказался ниже ожиданий регулятора.

Вторая причина заключается в том, что на инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень, сообщил Алексей Заботкин. Процесс снижения ставки растянут во времени, а потому на инфляцию этого года «будут продолжать влиять те высокие значения ключевой ставки, которые мы поддерживали в течение 2025 года», отметил зампред ЦБ.

Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции — это по-прежнему «жесткая политика», которая сдерживает кредитную активность, указал Алексей Заботкин. Это не позволит спросу вновь уйти «в отрыв» от прироста производственных возможностей и спровоцировать еще один виток инфляции, добавил он.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца года в диапазоне 13,1-14,3%. Центробанк ожидает, что проводимая денежно-кредитная политика позволит снизить инфляцию до 4,5-5,5% в этом году.