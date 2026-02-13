ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16% до 15,5% годовых, следует из материалов ЦБ. Средняя ключевая ставка до конца года, по данным регулятора, прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.

«Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Кредитные и депозитные ставки уменьшились, подстраиваясь к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики», — пояснили в ЦБ.

«Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, но в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие», — сообщили в регуляторе.

ЦБ снижает процентную ставку шестой раз подряд. Цикл смягчения начался 6 июня 2025 года. Тогда регулятор впервые за три года снизил показатель — сначала на 100 базисных пунктов — с исторического уровня в 21% до 20%. Далее было еще четыре раунда снижения ставки. В общей сложности ставка уменьшилась на 5,5 процентного пункта — с 21% до 15,5%.