На автодороге Джубга—Сочи водитель «Оки» погиб при столкновении с ВАЗ-2107

Ночью 27 февраля на автодороге Джубга—Сочи произошла авария с летальным исходом. По данным специалистов Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ока», 33-летний мужчина, не уступил дорогу на перекрестке с неравнозначными улицами и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, который двигался по главной дороге, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заместитель командира батальона №1 полка дорожно-патрульной службы ГИБДД г. Сочи подполковник полиции Владимир Гаврилов сообщил, что ДТП произошло в 3:10. «Водитель Оки выехал со второстепенной дороги и столкнулся с ВАЗ-2107, который имел преимущество в движении»,— пояснил он.

В результате аварии водитель автомобиля «Ока» получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир ВАЗ-2107 получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Специалисты оценивают состояние пострадавшего как стабильное, угрозы для жизни нет.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали обстоятельства аварии и провели необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения. Трасса Джубга—Сочи на участке происшествия временно не перекрывалась, движение регулировалось сотрудниками полиции.

Эксперты отмечают, что в ночное время на горной части автодороги увеличивается риск аварий из-за ограниченной видимости и узких участков трассы. Специалисты призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно при выезде со второстепенных дорог и на сложных перекрестках.

Мария Удовик