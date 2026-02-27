Задержан топ-менеджер «Газпром нефти» за взятки в виде лодки и квартиры в Сочи

Сотрудники МВД России задержали заместителя председателя правления ПАО «Газпром нефть» по подозрению в получении взяток. По данным следствия, подозреваемый получил незаконные вознаграждения в виде моторной лодки и квартиры в Сочи общей стоимостью около 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что действия топ-менеджера квалифицированы по статье о получении взяток. «Сотрудники полиции задержали фигуранта в соответствии со ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение»,— отметила госпожа Волк.

Следствие установило, что с 2021 по 2022 годы, когда подозреваемый занимал должность директора филиала ООО «Газпром инвест», он неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взамен он оказывал покровительство и обеспечивал заключение контрактов с филиалом компании.

Специалисты отметили, что выявленные случаи относятся к крупным коррупционным схемам в корпоративной среде, где недвижимость и транспорт используются как средства получения взяток. В Сочи это уже не первый подобный случай: ранее Центральный районный суд города рассмотрел дело бывших сотрудников полиции, которые получили взятку в виде автомобиля «Мини Купер». Суд назначил им девятилетние сроки лишения свободы в колонии строгого режима и лишил специальных званий «майор» и «подполковник» полиции.

По оценкам экспертов, арест топ-менеджера демонстрирует усиление контроля органов правопорядка за деятельностью крупных компаний на территории Краснодарского края и подчеркивает внимание к расследованию экономических преступлений с участием корпоративных руководителей.

Следственные органы продолжают работу по сбору доказательств и проверке всех эпизодов незаконного вознаграждения. Параллельно контролирующие структуры анализируют влияние выявленных нарушений на контракты с подрядными организациями и соблюдение корпоративных процедур в ПАО «Газпром нефть».

Мария Удовик