Силовики пришли в нижегородский «Дом народного единства» 27 февраля

В АНО «Дом народного единства» в Нижнем Новгороде 27 февраля 2026 года проходят следственные действия. В здание организации на территории парка Пушкина никого не пускают, так как сегодня организация не работает, пояснили сотрудники. Как выяснил «Ъ-Приволжье», на месте находятся оперативники полицейского подразделения и сотрудники СКР, руководитель АНО Роман Кошелев также находится там.

В здание АНО «Дом народного единства» сегодня никого не пускают

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Официально информацию следственные органы пока не комментировали.

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что организация «продолжает свою работу и оказывает все необходимое содействие следственным мероприятиям».

За последнее время это уже третья правительственная АНО, которая попала в поле зрения силовиков. На прошлой неделе по обвинению в мошенничестве арестовали директора АНО «Институт демографического развития» Евгения Журавлева. Директора АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» Наталью Миронченко и ее заместителя Марию Мурванидзе отправили под домашний арест по обвинению в присвоении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае прошлого года чекисты на протяжении нескольких дней проводили проверку и опросы в «Доме народного единства». Эта проправительственная некоммерческая организация централизованно занимается сбором гуманитарной помощи для доставки в зону СВО, а одноименный Фонд народного единства собирает пожертвования с нижегородского бизнеса в целях поддержки военнослужащих.

Иван Сергеев